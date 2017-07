Mehr Freizeit statt mehr Geld. Was als Claim für einen gesellschaftlichen Wertewandel daher kommt, ist offenbar für viele Deutsche eine ernstzunehmende Option. So antworteten in einer Exklusivumfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey für die WirtschaftsWoche 49 Prozent auf die Frage, ob Sie sich für mehr Urlaub oder mehr Gehalt entscheiden würden, wenn sie die Wahl hätten, mit: mehr Urlaub.

In der Probezeit hat man pro vollem Monat Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs. Wer also einen Anspruch auf 20 Tage Jahresurlaub hat und nach drei Monaten Probezeit Urlaub nehmen möchte, bekommt fünf Tage frei.

Auch Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, hält das neue Konzept für eine grundsätzlich gute Idee: „Als ich erfahren habe, dass die Mitarbeiter diese Möglichkeit bekommen, war ich begeistert. Meines Wissens gibt es so etwas bisher nicht in einem deutschen Unternehmen dieser Größenordnung.“

Zwar folgt die Möglichkeit mehr Freizeit statt mehr Geld zu bekommen für Rump grundsätzlich einem gesellschaftlichen Trend hin zu mehr Work-Life-Balance, besonders in großen Unternehmen sieht sie aber ein Problem: „In Start-ups gehört das ja fast schon zum guten Ton. In großen alteingesessenen Konzernen dürfte da häufig die Unternehmenskultur im Weg stehen. Bisher ist in dem Bereich einfach noch niemand auf die Idee gekommen, das so zu machen.“