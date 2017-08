Wie stellen Sie sich den perfekten Mitarbeiter vor? Fleißig? Strukturiert? Ehrgeizig und dennoch nicht aufmüpfig? Was sich in der Theorie optimal anhört, kann in der Realität genau das Falsche sein. Denn passend, das muss nicht im geringsten perfekt bedeuten. Entscheidend ist, wie ein Mitarbeiter sich in die Unternehmenskultur einfügt.

"Die Kultur in einem Unternehmen betrifft nicht nur den Common Sense, wie man miteinander arbeitet", sagt Katharina Prien, Head of Human Resource bei Helpling, Europas führendem Online-Markt zur Vermittlung von Haushaltshilfen. "Vielmehr ist Unternehmenskultur dafür verantwortlich, wie wohl sich die Mitarbeiter fühlen, wie produktiv sie arbeiten und am Ende auch, wie lange sie in der Firma bleiben."