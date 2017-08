Das Taxi an der Farbe erkennen - geht das?

Das klassische kräftige Taxigelb ist mittlerweile eher die Ausnahme. Schwarz - Gelb sind die Taxifarben Barcelonas. In Deutschland sind die meisten Taxen mittlerweile elfenbeinfarben. In der Schwabenmetropole Stuttgart bestimmt der Taxibetreiber sogar nach eigenen Belieben die Farbe. Ebenso in den polnischen Städten Warschau, Danzig und Krakau. Dort ist jede Farbe erlaubt. Das berühmte Londoner Blackcab ist natürlich schwarz. In Rom, Mailand und Madrid werden euch weiße Taxis begegnen. Schwarz wäre dort im Sommer wohl auch viel zu heiß.



Quelle: mytaxi