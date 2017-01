Mit Mitte Dreißig hatte ich einiges gelesen: Ratgeberbücher zum Vereinfachen des Lebens. Experten-Artikel, die mir mit zehn Tipps versprechen, wie ich effizienter arbeite. Oder wie ich mit ein paar Tricks meine Ehe kitte. Motiviert von den tollen Stories der Schreiber, setzte ich mich in deren Seminare. Hörte zu, wie Macher besser verhandeln und sah ein, dass Ehe und Beziehung harte Arbeit sind.

Michael Sudahl ist freier Journalist und Coach. Er berät Firmen unter anderem in Kommunikationsfragen.

Abweichungen zwischen diesen Ebenen führen zu Opportunismus oder wir verstellen uns, verdeutlicht Roth: Einsicht führt nicht zum Handeln. Das Lesen eines Ratgebers bewirkt nichts, weil die emotionale Anbindung fehlt. Wir erleben nicht, was der Autor rät. Ein kurzer Blick auf die drei limbischen Ebenen erklärt den Zusammenhang. Die untere limbische Ebene steuert elementare Verhaltensweisen und Gefühle. Die Zustände sind genetisch und vorgeburtlich geprägt und laufen unbewusst ab. Hier wird das Temperament festgelegt, mit dem wir geboren werden.

In der ersten Zeit nach der Geburt reift die mittlere limbische Ebene – die Ebene emotionaler Prägungen. Ereignisse werden mit den vier Grundgefühlen Freude, Angst, Trauer und Wut verknüpft. Unser Selbstbild entsteht. Wir entwickeln Mitgefühl. Diese und die erste Ebene bilden den Kern unseres Wesens. Die obere limbische Ebene speichert bewusste Antriebe und Erfahrungen. Hier entwickeln sich Impulshemmer. Wir lernen, Risiken zu erkennen und zu bewerten. Moral sowie Belohnungs- und Bestrafungssysteme sind hier beheimatet. Bis etwa zum 20. Lebensjahr passen wir uns an, orientieren uns dabei am Spiel innerhalb der Gesellschaft.

Wer nun an seinem Verhalten und Handeln etwas Tiefschürfendes verändern möchte und nicht das Gefühl haben will, sich verbiegen zu müssen, der muss neben der kognitiven die limbischen Ebenen ansprechen. Neben dem Verstand das Gefühl.