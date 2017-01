Was ist der beste Rat, den Sie je bekommen haben?

Den gibt es so nicht. Natürlich gab und gibt es allgemeine Ratschläge! Aber als Unternehmer kann mir niemand raten, was für meine Firma gut ist, weil jede Firma anders ist. Was für Automobilunternehmen richtig ist, funktioniert in einer Textilfirma nicht. Und wenn ich selbst nicht weiß, was für meine Firma richtig ist – wenn ich nicht spüre, dass es regnet oder daraus nicht schließe, dass ich einen Schirm brauche – dann habe ich als Unternehmer versagt.