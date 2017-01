von Eva Böning

Fast die Hälfte der Führungskräfte in Deutschland leisten sich einen Personal Trainer. Warum es besser ist, in Gesellschaft zu trainieren und wie sich Übungen auf den beruflichen Erfolg auwirken.

„Pitschnass“ war Tobias Bobka nach der ersten Trainingsstunde mit seinem Personal Coach. Obwohl er schon vorher regelmäßig Sport gemacht hat, haben ihn die gezielten Übungen seines Trainers anfangs völlig geschafft. Ein Jahr ist es her, dass er den Sportstudios den Rücken gekehrt hat und anfing mit einem eigenen Coach seine Fitness aufzubauen. Nicht nur für Aussehen und Körpergefühl bleibt er immer weiter dran, sondern auch für seinen beruflichen Erfolg. Unternehmensberater Bobka gehört zu den vielen Deutschen in leitender Position, die auf Sport mit Personal Trainer umgestiegen sind. 47 Prozent der Führungskräfte hierzulande holen sich mittlerweile in Sachen Sport professionelle Unterstützung. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der Max Grundig Klinik im baden-württembergischen Bühl aus dem November 2016. „Die Ergebnisse bestätigen, was ich seit langer Zeit in meiner medizinischen Tätigkeit beobachte. Der individuelle Coach, mit dem man läuft, Yoga oder Gymnastik macht, liegt stark im Trend“, sagt Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Klinik und Studienleiter. Für viele sei es auch ein Zeichen des gehobenen Status.

Anzeige

So bringen Sie mehr Bewegung in Ihren Büroalltag Weg zum Büro Nicht der kürzeste Weg im Gebäude ist der beste, sondern der längste. Das verschafft Ihnen Bewegung und nebenbei stärkt es sozialen Zusammenhalt und Wissensaustausch, wenn auf dem Weg auch in anderen Abteilungen vorbeigeschaut wird.

Treppen steigen Nehmen Sie die Treppe und nicht den Aufzug. Treppensteigen fordert und bringt Muskulatur und Kreislauf in Schwung.

Aufstehen Ordnen Sie Ihre Arbeitsmittel so an, dass Sie ab und zu aufstehen müssen: das Telefon nicht auf dem Tisch, sondern auf dem Sideboard; der Papierkorb nicht unter dem Tisch, sondern entfernt in der Raumecke.

Meetings Verwandeln Sie Sitzungen in "Stehungen". Das führt nebenbei auch zu deutlich intensiverer Beteiligung, kürzeren Meetingzeiten und höherer Effizienz.

Oft laute die Fragen: „Haben Sie noch keinen eigenen Fitness-Trainer?“ Michael Unger bietet als Personal Coach in Freiburg Training für Führungskräfte an. Neben Sport stehen aber auch Einheiten zu Ernährung und Entspannung auf dem Plan. Sein Credo: Nur wenn es den Menschen körperlich gut geht, können sie auch als Chef gut funktionieren. „Die Arbeitnehmer erwarten einen konzentrierten und leistungsfähigen Chef.“ Das fange schon bei der Körperhaltung an.

Warum wir Schlaf unterschätzen : „Wir sind eine chronisch unausgeschlafene Gesellschaft” Schlaf ist wichtig – und fördert das Wohlbefinden. Aber er hat ein Imageproblem und wird viel zu oft mit Faulheit in Verbindung gebracht. Warum wir aufhören sollten, zu wenig zu schlafen.

„Wer aufrecht sitzt, wenn er Anweisungen erteilt, wirkt gleich viel souveräner als jemand, der eingeknickt am Tisch hockt“, sagt Unger. Auch bei Bobka fing Unger erstmal damit an, Haltungsschäden zu korrigieren. Dreimal die Woche sportelt der Unternehmensberater mit seinem Coach - jeweils eine Stunde. Zwölf Zentimeter Bauchumfang sind so in wenigen Monaten verschwunden.