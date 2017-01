Außerdem fühle er sich konzentrierter: „Ich muss schnelle Entscheidungen treffen, die Augen meiner Mitarbeiter sind alle auf mich gerichtet. Aber dann gehe ich abends zum Beispiel eine Stunde mit dem Trainer joggen und dann ist es auch wieder gut und es kann am nächsten Tag weitergehen“, erzählt der 35-jährige Unternehmensberater.

Denn beim Sport ist die Arbeit kein Thema. Damit gehört es unter Ungers Kunden aber eher zu den Ausnahmen. Viele, sagt der Trainer, vertrauen ihm auch berufliche Sorgen an: „Manchmal weiß der Personal Coach mehr als der Partner. In einem öffentlichen Fitness-Studio ist diese Vertraulichkeit gar nicht möglich. Auch das ist einer der Gründe, warum Menschen in leitenden Funktionen einen individuellen Coach bevorzugen.“