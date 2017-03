Auch traditionelle Branchen wie Unternehmensberatungen spüren diese Wünsche ihrer jüngeren Mitarbeiter deutlich. Doch wie kann der Übergang zwischen Passion und Profession gelingen?

Die Gründerperspektive

Seit Oktober 2014 lebe ich Work-Life-Blending: Ich bin mit Christoph Hardt, meinem Mitgründer in eine WG in Berlin Friedrichshain gezogen. Montag bis Donnerstag wohnen wir dort zusammen. Unsere Firma ist in Berlin Mitte, doch wir beide haben in einer anderen Stadt unsere “Homebase”, Christoph hat Familie in Würzburg und ich pendele wöchentlich nach Hamburg.