Kolumne von Steffi Burkhart

Heute wird wieder die Gallup-Studie veröffentlicht. Meistens heißt es da, dass viele Deutsche unzufrieden im Job sind. Warum ändern sie dann nichts? Zeit, das Leben in die Hand zu nehmen.

Noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten und Chancen auf einen guten Job wie heute. Wir können genau das machen, was uns Spaß macht. Fachkräftemangel führt dazu, dass jedes Unternehmen uns mit Kusshand nimmt – wenn wir gut sind. Oder aber wir machen uns selbständig oder gründen ein eigenes Unternehmen. Also: Es gibt keinen Grund es zu akzeptieren, unzufrieden im Job zu sein! Und zwar ganz egal, um welchen Job oder um welche Position es geht. Ganz nach der Devise: Wenn ich mich in einer Kultur nicht wohlfühle (love it), und sich dieses Gefühl auch nicht ändern lässt (change it), dann sollte ich überlegen, zu gehen (leave it).

Anzeige



Unzufrieden sein ist nicht normal! Wer direkt von der Uni kommt und am ersten Arbeitstag einen Kulturschock bekommt, sich einfach nur denkt: „Hilfe, ich will hier wieder weg“, der ist damit nicht alleine. Laut einer Umfrage der Haufe Gruppe, trifft das auf 15% neuer Mitarbeiter zu. Das war bei mir nicht anders – und wundert mich übrigens auch nicht. Erst dachte ich das sei normal, eben die Arbeitswelt. Es hat sich dann mit der Zeit aber immer beschissener angefühlt. Meine Anfangsmotivation hat sich in Frust gewandelt. Regeln, Vorschriften, bedingungslose Ja-Sager und Mitarbeiter, die sich gegen jegliche Veränderung wehren. Das zerstört jede, wirklich jede, Motivation.

Zur Person Steffi Burkhart Steffi Burkhart ist Jahrgang 1985 und gehört zur Generation Y. Sie ist professionelle Speakerin, Beraterin und Autorin zum Thema Generation Y.

Das große Problem ist, dass die Arbeitswelt sich nicht an die Bedürfnisse der jungen Menschen, ja nicht mal an den technischen Fortschritt anpasst – gerade wegen solcher Bremsklötze. Deshalb wagen immer mehr und vor allem gut qualifizierte Menschen den Schritt in die Solo-/Selbständigkeit. In Deutschland werden bis 2025 20 Prozent der gesamten Arbeitsbevölkerung selbständig sein und 40 Prozent als Projektarbeiter/Spezialisten/Cloudworkern zeitlich begrenzt in Projekten mit Unternehmen zusammenarbeiten. Ob wir es wollen oder nicht.

Bereits heute sind 44 Prozent der Solo-Selbständigen überdurchschnittlich hoch qualifiziert. Denn der Vorteil der Selbstständigkeit ist: man ist nicht mehr abhängig von unflexiblen Hierarchien, dämlichen Chefs, politischem Geklüngel oder energieraubenden Arbeitskollegen. Man kann sein Leben selbst in die Hand nehmen. Man kann sich selbst verwirklichen und Familie und Job besser vereinbaren, deshalb ist diese Arbeitsform auch gerade für Frauen attraktiv.

Warum die Deutschen gründen Der eigene Chef sein 43 Prozent der 5.508 Unternehmen, die in der Zeit von 2005 bis 2007 gegründet wurden, entstanden, weil die Gründer selbstbestimmt arbeiten wollten. Quelle: Statista

Gute Geschäftsidee Eine konkrete Geschäftsidee umsetzen wollten 22,5 Prozent der von KfW und ZEW befragten Neugründer.

Notgründung Die Gründung als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit liegt mit 12,8 Prozent auf Platz drei.

Ermüdende Jobsuche Für gut zehn Prozent gab es keine alternative Beschäftigung in einem Unternehmen.

Marktlücken füllen 8,5 Prozent sahen ihre Chance, eine Marktlücke auszunutzen.

Druck vom Chef Rund zwei Prozent sagten, ihr ehemaliger Arbeitgeber habe eine Gründung forciert.

Steuergründe Steuerliche Anreize waren für 1,5 Prozent ausschlaggebend.