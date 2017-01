Neue Technik verändert zunehmend unsere Art zu leben. Aber verändert die Digitalisierung auch die Art, wie wir uns kleiden und wie wir shoppen? Bei der Berliner Fashion Week ist die Messe Fashiontech eine Schnittstelle zwischen Mode und Technologie. Hier werden smarte Stoffe, innovative Ideen und neue Trends präsentiert. Ein Blick darauf, was bereits möglich ist und was schon bald Realität sein kann.

Unter Wearables verstehen die meisten Computer-Uhren oder Fitnessarmbänder. Inzwischen gibt es aber auch intelligente Anziehsachen und Schmuckstücke. Die US-Firma Wisewear hat in Kooperation mit der New Yorker Stilikone Iris Apfel smarte Gold- oder Messingarmbänder herausgebracht, die mit einer App verbunden sind. In einer Notsituation können darüber Rufsignale und der GPS-Standort an einen zuvor gespeicherten Kontakt verschickt werden.

Karl Lagerfeld hat die futuristische Spielerei bereits für sich entdeckt. Auf der Pariser Modewoche zeigte er vor drei Monaten Handtaschen mit eingelassenen LED-Lichtern. Lisa Lang, Gründerin des Berliner Fashiontech-Labels ElektroCouture, arbeitet schon seit längerem mit LED und designte beispielsweise eine Jacke mit den Lampen am Rücken. Der Clou dabei: Das Kleidungsstück reagiert auf Textnachrichten. Schickt man der Jacke etwa den Befehl #rainbow, beginnen die Leuchten, in Regenbogenfarben zu blinken.

Die belgische Designerin Jasna Rock erstellt Outfits, die Emotionen transportieren. Die futuristischen Aufsätze auf den Klamotten sind über Sensoren mit dem Gehirn verbunden und bewegen sich entsprechend. Bei einem Vorgängermodell passte sich das Kleid farblich der Gefühlslage des Trägers an - je nachdem, ob dieser konzentriert, frustriert oder entspannt ist. Aber will man überhaupt seine Emotionen so nach außen tragen? „Es geht eher darum, ein Bewusstsein zu schaffen“, sagt Jasna Rock. „Darüber, was technisch möglich ist.“

Dass sich Stoffe auch aus organischem Material heranzüchten lassen, zeigt sich unweit der Messe im Labor von ElektroCouture in Berlin-Kreuzberg: In großen Gläsern wachsen Hefepilze, daneben trocknet die gewonnene Bakterienzellulose in breiten Streifen auf einem Wäscheständer. Das weiche, leicht gummiartige Material erinnert an Leder und wird von der kalifornischen Designerin Lusi Ajonjoli als Bio Tech in Kleider integriert - etwa als Taschenaufsatz oder als Rückenteil. „Es entstehen quasi essbare Klamotten“, sagt Ajonjoli.