Casual

Wenn auf der Einladung zu einem Essen, einer Veranstaltung oder einem Geschäftstermin der Dresscode "casual" verlangt wird, können Frauen frei kombinieren. Tragen Sie, was Sie auch in Ihrer Freizeit anziehen würden. Allerdings sollten Sie sich nicht so anziehen, als würden sie gleich ins Fitnessstudio gehen, sondern eher passend für einen Einkaufsbummel in der Stadt.