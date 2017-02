Dafür sorgen kleine Details in Form von Naht- und Wascheffekten. Beobachten lässt sich das auch bei „Giorgio“. Zwar legt das italienische Label noch immer Wert auf den klassischen Herrenschuh „Budapester“, doch auch hier gibt es einen Trend hin zu mehr Lockerheit: Der Schaft geht bei einigen Modellen auch mal über den Knöchel und bringt so das Sportive von der Straße in die Büroräume. Ähnliche Trends lassen sich auch bei anderen Herstellern beobachten.

Sollten Sie eine schlanke Frau sein und Kleidergröße 32 bis 34 tragen, sehen Röhrenjeans super aus. Ab Kleidergröße 40 sehen Sie mit ihnen dicker aus. Es liegt also stets an der Form ihres Körpers.

Für besonders große Männer empfehlen sich farbliche Unterteilungen. Also zum Beispiel blaue Hose oder roter Pullover. Das unterbricht die Größe und lässt Sie weniger lang wirken. Männer mit langen Beinen tragen am besten längere Jacken und Ärmel.

Professioneller Look ist hier unabdingbar. Klassische Kostüme, Anzüge und Kombinationen in mittleren bis dunkleren Farbtönen. Farben dürfen nicht ins Auge springen, sollten aber modern sein.

Im Englischen heißt es „it fits“, wenn etwas passt. Daher das Wort „Outfit“. Ihre Kleidung sollte in drei Kategorien passen: Dem Anlass entsprechend, dem Typ entsprechend und der individuellen Aussage entsprechend. Genau in der Schnittmenge liegt das für sie optimale Outfit.

Eine andere Veränderung lässt sich beim Material beobachten: „Natürlich haben wir auch wieder Klassiker aus Glattleder im Angebot“, erklärt Valentina Capretta vom italienischen Hersteller „NeroGiardini“, „als großen Trend haben wir jetzt aber auch mehr Modelle aus Velours.“

Ähnlich sieht es beim französischen Label JB Martin aus. Auch hier gewinnt Velours immer mehr an Bedeutung. Zusätzlich schaffen es wieder vermehrt Lackschuhe in die aktuelle Kollektion. Bei den Absätzen zeigt das Unternehmen Mut und setzt Akzente. Einige von ihnen glitzern dezent in mattem rot oder blau. Der Rest des Schuhs zeigt sich dafür in schlichtem Schwarz. „Je nachdem wie Frau das kombiniert, lassen sich die Schuhe sicherlich auch im Büro tragen“, meint dazu Patrice Raveneau, Export Manager bei JB Martin.