Blondinen sind dumm, Alte unflexibel und Dicke faul. Es gibt einige Vorurteile, die sich ausschließlich auf Äußerlichkeiten begründen. Aber was ist mit Brillenträgern? Zu Schulzeiten gerne als Brillenschlange verunglimpft, ändert sich das Image später. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Online-Befragung der Personalberatung Page Personnel und des Online-Optikers Mister Spex unter 670 Personen in Deutschland.

So halten viele Brillenträger auf den ersten Blick für gebildet und seriös. Es kommt jedoch darauf an, ob es ein Kollege oder eine Kollegin mit Brille ist.