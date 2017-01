Michelle Obama

Note: 1



Die Outfits der noch amtierenden First Lady sind glamourös und selbstbewusst. Ihr Stil ist farbenfroh und feminin. Sie beherrscht den bedeutungsvollen Auftritt und strahlt Optimismus aus, damit repräsentiert sie als First Lady auch die politische Agenda. So trug sie zur Amtseinführung ihres Mannes einen zitronengelben Mantel. Außerdem trägt sie amerikanische Designer, wie den damals noch unbekannten Jason-Wu, der für sie eine weiße lange Abendgarderobe schneiderte. Sie spielt mit der Mode und traut sich was. In Amerika ist sie zur Stilikone emporgestiegen und ihre nackten Arme besitzen einen eigenen Instagram Hashtag. Michelle Obama ist stilsicher und eine Stylistin hat ihren Look perfektioniert.