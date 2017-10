Die deutsche Start-up-Szene ist weiter im Wandel. Auch wenn Berlin weiterhin „Leuchtturm“ der Szene bleibe, gewinne das gesamtdeutsche Start-up-Ökosystem an Reife, heißt es im 5. Deutschen Start-up Monitor, den die Universität Duisburg-Essen und die Unternehmensberatung KPMG unter Leitung des Deutschen-Start-up-Verbands in Berlin vorgestellt haben. Dafür wurden 1837 Start-ups, 4245 Gründer und deren 19.913 Mitarbeiter befragt beziehungsweise analysiert. Der Deutsche Start-up Monitor wolle Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung eine Orientierungshilfe geben, um die Bundesrepublik als Gründerstandort zu stärken, sagte Florian Nöll, Vorsitzender des Startup-Verbands.

Damit das klappt, müsse die Politik die deutsche Start-up-szene aber erst einmal kennen. Darum soll der Start-up-Monitor Licht ins Dunkel bringen.