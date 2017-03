Nicht wenige Gründer sind verliebt in die Vorstellung, ein ganz neuer Unternehmertyp zu sein. Dieses Anderssein soll sich auch im Umgang mit den Mitarbeitern spiegeln. Nicht von oben nach unten soll die neue Geschäftsidee Fuß fassen, sondern von unten nach oben, also Bottom-up. Nicht autoritär soll es zugehen, sondern demokratisch, offen, lässig, irgendwie cool.

Die Geschäftsidee, die Mitarbeiter, die Art des Zusammenarbeitens – bei einer Unternehmensgründung ist alles neu. Das, was bei etablierten Unternehmen die Veränderungsprozesse oft so umständlich macht - festgefahrene, schwerfällige Prozessabläufe und ritualisierte Komfortzonen der Mitarbeiter - sind bei Start-ups nicht vorhanden. Das ist eine Riesenchance, die Vorteile verschiedener Managementmethoden von Anfang an zu kombinieren.

Die Philosophie geht auf den US-Softwareunternehmer Brian Robertson zurück. Holons sind selbstständige Einheiten aus Mitarbeitern, die sich mit anderen Holons zu einer Struktur zusammenschließen – der Holacracy. Statt einer Hierarchie gibt es Regeln in einer „Verfassung“, die Mitarbeiter versammeln Gleichgesinnte in „Zirkeln“, um „Spannungen“ zu klären, und besprechen den Fortschritt in „taktischen Sitzungen“. Weltweit verwenden die Philosophie bereits 50 Organisationen.

Ziel ist die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle oder Produkte. Die Methode orientiert sich an der Arbeit von Designern. Basis ist die These, dass Probleme besser gelöst werden, wenn Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten.

Diese Nachteile lassen sich aufwiegen, wenn in die an der Basis orientierte Managementmethode ein Schuss Top-down, also Management von oben nach unten, gemischt wird. Auf die Vorteile der Top-down-Methode – einer hat den Überblick und die Fäden in der Hand, wodurch klar formulierte und kontrollierbare Ziele, Zeitpläne und Budgets entstehen, was bei Geschäftspartners, Finanzgebern und Kunden für Vertrauen sorgt - sollten Gründer nicht verzichten.