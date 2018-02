Thelen ist Gast eines Energiekongresses. Für das Thema ist er wirklich kein Experte, doch daran stört sich niemand. Schließlich ist das Frank Thelen. Er ist einer der wenigen in Deutschland, der mit seinen Investments in Start-ups erfolgreich ist – und der mit seinen wöchentlichen Auftritten als Juror bei der Gründer-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ Glamour verströmt. Damit ist Thelen der Mann, der einer deutschen Version von Apple -Gründer Steve Jobs oder Tesla -Erfinder Elon Musk noch am nächsten kommt.

Frank Thelen kommt gerade von der Bühne, da hat sich schon eine Schlange gebildet. Er muss noch sein Mikrofon abgeben und sich entkabeln lassen, dann schüttelt er die ersten Hände. Nach und nach treten die Besucher der Konferenz vor. Im 30-Sekunden-Takt nimmt Thelen Visitenkarten entgegen. Er duzt, lacht und nickt. In zehn Minuten hört er sich ein Dutzend Geschäftsideen an, lächelt für zwei Selfies, schreibt zwei Autogramme und dreht ein Handyvideo. Jeder, der mit ihm spricht, strahlt danach. Thelen hat dieses Kennenlernen beim Händeschütteln perfektioniert, nach einer halben Minute fühlt sich jeder wie sein Freund.

Und solche Leute braucht das Land. Innovationen überziehen die Welt wie Feuerwerke den Himmel an Silvester. Doch keines dieser Feuerwerke wurde in Deutschland gezündet, das Smartphone nicht, Facebook nicht und auch nicht das Elektroauto der Zukunft. „Was mich wirklich ärgert, ist, dass wir alle technologischen Trends der vergangenen Jahrzehnte verpasst haben“, sagt Thelen. Das zu ändern ist seine Mission: Das nächste Amazon , der nächste Tesla sollen aus Deutschland kommen.

Damit hat sich Frank Thelen zum Start-up-Botschafter der Nation befördert. Der 42-Jährige tourt durch die Republik, trifft Politiker, Dax-Vorstandschefs und postet nebenbei Motivationssprüche auf Instagram: Thelen will Entscheider wie Bürger aufrütteln und für die Gründerszene werben. Doch für einen Botschafter unternimmt Thelen verdammt viel, was den Regeln und Routinen der Start-up-Szene widerspricht. Das fängt schon damit an, dass er in Bonn zu Hause ist, nicht in Berlin. Und das hört damit auf, dass er seiner Arbeit keinen Fokus geben will. Seine Investmentfirma Freigeist investiert genauso in fernsehtaugliche Konsumprodukte wie Lizza, eine Pizza ohne Kohlenhydrate, wie in technologisch hoch komplizierte Projekte wie Lilium, einen senkrecht startenden Jet.

Thelen ist ein erfolgreicher Investor, aber vielleicht ein noch besserer Selbstdarsteller. Mit jedem Treffen, jedem Investment verkauft er auch sich selbst: als Markenprodukt. Schadet das womöglich seiner Mission?

Anfang 20 und eine Million Schulden

In der Schlange hat sich ein 18-Jähriger, förmlich gekleidet mit weißem Hemd und Anzugjacke, nach vorne gearbeitet. „Hallo Frank, ich wollte fragen, was ich tun muss, um so zu werden wie du. Ich ...“, setzt er an. „Hast du schon ein paar Zeilen Code geschrieben?“, unterbricht Thelen ihn. „Nein“, sagt der 18-Jährige. „Das ist schlecht“, urteilt Thelen.