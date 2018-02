An einen Börsengang hat sich Thelen nie gewagt. Aber wäre das nicht der bessere Weg, um ein deutsches Google zu schaffen? Hätte MyTaxi nicht ein europäisches Uber werden können? Frank Thelen zuckt mit den Schultern: „So groß haben wir damals nicht gedacht.“ Und ein Börsengang, sagt er, erzeuge erst mal Kosten und „viel Distraction“. Elon Musk wolle tolle Autos bauen, „stattdessen muss er sich mit skeptischen Aktionären herumärgern“. Vielleicht hat Thelen aber auch nur Angst. Das letzte Mal, als er von einem Börsengang träumte, war er Anfang 20 – und später hoch verschuldet.

„Ich war immer schlecht darin, strategische Masterpläne zu schmieden“, sagt Thelen. Elon Musk habe so einen Plan. Oder Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Beide wüssten genau, wo sie landen und wie sie das erreichen wollten. „Ich hatte das bisher nicht, habe rein aus Passion gehandelt“, sagt er. Es klingt, als wüsste er selbst nicht, ob er das bedauert oder darauf stolz ist: Thelen ergreift Chancen, wenn sie sich bieten. So wie in „Die Höhle der Löwen“.