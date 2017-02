„Wir verstärken unsere Aktivitäten in den USA“, kündigte Stefan Franzke, Chef der Wirtschaftsförderungsagentur Berlin Partner in der WirtschaftsWoche an. So seien zusätzliche Werbemaßnahmen geplant, etwa einmal pro Monat soll bei Veranstaltungen der Standort Berlin präsentiert werden. Schon jetzt stammten 40 Prozent der Mitarbeiter in Berliner Start-ups aus dem Ausland. „Das wird sich durch die Rechtsunsicherheit in den USA noch verstärken“, erwartet auch Florian Nöll, Chef des Bundesverbandes Deutsche Start-ups.