Allerdings wird das Geschäft immer härter und Naish ist eine kleine Firma – denken Sie darüber nach, Anteile zu verkaufen? Ja, wir stecken mitten in einem gewaltigen Umbruch. Das liegt auch daran, dass die Zeiten für den Handel sehr hart sind. Das Internet hat auch die ganze Art und Weise, wie unser Geschäft läuft, umgekrempelt. Dabei verkaufen wir ein sehr technisches und damit erklärungsbedürftiges Produkt. Wir verkaufen keinen Rucksack, den man auch locker über das Internet bestellen kann. Gleichzeitig muss unser Kunde die Chance bekommen, mit unseren Brettern, mit den Segeln und Masten in Berührung zu kommen, er muss die Faszination spüren, die in ihnen steckt. Dazu brauchen wir Läden. Aber diesseits des Internets, in der wirklichen Welt, haben alle Beteiligten dieses Business Probleme: Wir als Marke, unsere Distributeure und die Läden kommen nur auf kleine Margen.

Und das allein? Sie wollen keine Anteile an Naish verkaufen?

Es ist sicher eine mögliche Alternative, denn irgendetwas werde ich machen müssen. Die gesamten Ersparnisse meines Lebens stecken in diesem Unternehmen. Das ist nicht immer eine so komfortable Position. Deshalb wird es in Zukunft sicher noch Veränderungen geben. Aber das war ja schon immer so: Naish habe ich 1995 gegründet, und wir haben uns immer wieder auf neue Entwicklungen eingestellt. Nur eins ist immer noch gleich: es macht immer noch riesig Spaß, denn im Grunde bauen wir doch Spielzeug für Erwachsene, die dafür sorgen, dass sie ein schöneres Leben haben.

Sie waren der jüngste Surfweltmeister aller Zeiten, waren jahrelang Profi-Surfer, jetzt sind Sie seit vielen Jahren Unternehmer – wie sehen Sie sich selbst? Gibt es die Surfer-Methode, ein Unternehmen zu führen?

Wahrscheinlich ist es die falsche (lacht)… Ich sehe mich immer noch in erster Linie als Sportler, das Business ist mehr so was wie meine Zweitkarriere. Im Kopf habe ich den Seitenwechsel zum Manager eigentlich nie gemacht. Vielleicht hat das die Firma auch so frisch gehalten. Genau wie unser Sport entwickeln wir uns stets weiter, versuchen im „Flow“ zu bleiben. Klar, wenn ich ein besserer Geschäftsmann wäre und fokussierter, wären wir womöglich „erfolgreicher“. Aber wer legt denn fest, was erfolgreich sein bedeutet? Ich will selber entscheiden, was ich mit meinem Leben anfangen will, das ist für mich der größte Luxus. Es geht darum, die richtige Balance zu finden zwischen Leben und Geld verdienen. Wir waren nie die Größten, aber das wollten wir auch nie sein. Die Marke ist in Wahrheit größer als die Wirklichkeit.