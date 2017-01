125 Anträge auf Versetzung

Schon am Morgen nach der US-Wahl habe er 125 Anträge auf Versetzung nach Kanada in seiner E-Mail gefunden, sagt der Personaler eines IT-Giganten aus dem Silicon Valley. Die Website der kanadischen Einwanderungsbehörde brach an dem Tag unter dem Ansturm Zehntausender US-Amerikaner zusammen. Kanadas liberale Regierung unter Trudeau gibt sich erkennbar Mühe, den Ängsten der Talente im Nachbarland entgegenzukommen und die Bedingungen für ausländische Investoren und Gründer zu verbessern. Dazu gehört auch das umstrittene Freihandelsabkommen CETA; während Trump das US-Pendant TTIP ablehnt, war Trudeau pro CETA; gerade hat er seine hartnäckige CETA-Unterhändlerin Chrystia Freeland zur Außenministerin ernannt. Und just in der Woche, als Trump gegen die H-1B-Visa wetterte, boxte Trudeau neue Regeln durchs Parlament, mit denen hoch Qualifizierte in nur zwei Wochen eine Arbeitserlaubnis bekommen. Schlanke Bürokratie gibt es hier ohnehin; ein Start-up zu gründen dauert in Toronto im Schnitt zwei Tage. Das ist weltweit rekordverdächtig.

So denkt die Welt über Selbstständigkeit Weltweit Für den Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI) 2016 haben das Konsumgüterunternehmen Amway, die Technische Universität München und die GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) 50.861 Männer und Frauen aus 44 Ländern dazu befragt, wie erwünscht es in ihrem Heimatland ist, Unternehmen zu gründen, wie leicht es ist, sich selbstständig zu machen und wie es um die Stabilität gegen sozialen Druck bestellt ist. 100 Punkte sind zu erreichen. Das Resultat: 56 Prozent aller Befragten weltweit erachten die Gründung eines Unternehmens als erstrebenswert. 46 Prozent sind der Meinung, sie besäßen die notwendigen Voraussetzungen dafür. 49 Prozent würden sich nicht davon abhalten lassen, wenn ihnen ihre Familie oder Freunde davon abraten. Quelle: Amway Global Entrepreneurship Report 2016

EU 47 Prozent der Befragten in der EU erachten eine Unternehmensgründung als erstrebenswert. 40 Prozent sehen sich dazu in der Lage und 48 Prozent würden sich nicht davon abbringen lassen.

Männer und Frauen 35 Prozent der befragten Männer halten eine Selbständigkeit für wünschenswert und 38 Prozent glauben auch, aus der Idee ein erfolgreiches Unternehmen machen zu können. 43 Prozent sind außerdem überzeugt, sich auch gegen Widerspruch aus dem sozialen Umfeld durchsetzen zu können. Bei den Frauen halten 27 Prozent die Selbständigkeit für erstrebenswert. Dass es mit dem eigenen Unternehmen klappen kann, glauben 26 Prozent. 37 Prozent sagen, dass sie im Zweifelsfall auf die Meinung von Freunden und Familie pfeifen und trotzdem gründen würden.

Altersunterschiede Junge Menschen wollen gründen, ältere wünschen sich einen sicheren Job: Jedenfalls nimmt die Zahl derer, die eine Selbständigkeit als wünschenswert betrachten, mit zunehmendem Alter deutlich ab. In der Altersgruppe jenseits der 50 halten nur noch 21 Prozent eine Unternehmensgründung für eine gute Idee. Bei den Befragten unter 35 Jahren waren es 43 Prozent, in der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen 37 Prozent. Dafür ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in der Gruppe der 35 bis 49-Jährigen am stärksten und sie scheinen am stabilsten gegen sozialen Druck zu sein.

Bildungsabschlüsse Akademiker interessieren sich eher für eine Selbstständigkeit als Menschen ohne Uniabschluss. So halten 34 Prozent der Uniabsolventen die Gründung eines Unternehmens für erstrebenswert, in der Vergleichsgruppe sind es 31 Prozent.

Befragte mit Abschluss verfügen außerdem über ein sehr viel höheres Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Befragte ohne Abschluss. Hinsichtlich der Stabilität gegenüber sozialem Druck sind Absolventen ebenfalls deutlich positiver als Nicht-Absolventen.

Deutschland 31 Prozent der Befragten halten die Gründung eines Unternehmens für erstrebenswert (2015: 26 Prozent). 32 Prozent der deutschen Befragten glauben, dass sie auf eine Gründung gut vorbereitet wären (2015: 29 Prozent). 40 Prozent sind der Meinung, dass sie sich von einer Unternehmensgründung nicht abhalten ließen, wenn ihre Familie oder Freunde sie davon abbringen wollten (2015: 38 Prozent). Insgesamt sind 63 Prozent aller befragten Deutschen Unternehmensgründungen gegenüber positiv eingestellt. Im internationalen Vergleich landen die Deutschen damit auf Platz 40 - von 44.

Taiwan Mehr als jeder zweite befragte Taiwanese (52 Prozent), hält es für erstrebenswert, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Noch deutlich mehr, nämlich 88 Prozent, finden es gut, wenn andere den Mut haben, sich selbstständig zu machen. Was die Offenheit gegenüber Gründern und start-ups angeht, landet Taiwan damit auf Platz zehn im internationalen Vergleich.

Schweiz 88 Prozent der befragten Schweizer finden es gut, wenn sich andere selbstständig machen. 45 Prozent halten es für wünschenswert, sich selbst einmal aufs unternehmerische Parkett zu wagen.

Kanada 43 Prozent der befragten Kanadier können sich vorstellen, sich selbstständig zu machen. 88 Proozent der Befragten sind Unternehmensgründungen gegenüber positiv eingestellt.

Kolumbien In Kolumbien ist der Gründergeist weltweit am höchsten: 80 Prozent der Befragten können sich gut vorstellen, sich selbstständig zu machen. 89 Prozent sind Unternehmensgründungen gegenüber positiv eingestellt. Im internationalen Vergleich macht das Platz sieben.

Estland Selbst die Esten sind gründerfreundlicher als die Deutschen: 91 Prozent der befragten Einwohner Estlands sind Start-ups gegenüber aufgeschlossen, 48 Prozent können sich vorstellen, selbst zu gründen.

Mexiko In Mexiko ist die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, weltweit am zweithöchsten: 73 Prozent der befragten Mexikaner können sich vorstellen, zu gründen. 92 Prozent sind Unternehmensgründungen gegenüber positiv eingestellt. Das beschert Mexiko Platz fünf bei der Gründerfreundlichkeit.

Schweden Schweden belegt in punkto Aufgeschlossenheit gegenüber Gründern Platz vier im internationalen Vergleich: 93 Prozent der Schweden sind jungen Unternehmen gegenüber positiv eingestellt. 51 Prozent denken darüber nach, sich selbst als Unternehmer zu versuchen.

Dänemark Auf Platz drei der gründerfreundlichsten Nationen liegt Dänemark: 94 Prozent der Befragten finden es gut, wenn sich andere selbstständig machen. 40 Prozent können sich vorstellen, selbst einmal ein Unternehmen zu gründen.











Vietnam Auch in Vietnam sind die Menschen Gründern gegenüber aufgeschlossen: 95 Prozent stehen Start-ups positiv gegenüber, 58 Prozent könnten sihc eine Selbstständigkeit vorstellen.

Norwegen Das gründerfreundlichste Völkchen sind die Norweger. Hier können sich zwar nur 36 Prozent vorstellen, einmal ein eigenes Unternehmen ins Leben zu rufen. Dass sich andere selbstständig machen, finden dafür 99 Prozent der Befragten gut.

Auch Steueranreize setzen die Kanadier ein, allerdings geknüpft an technologiefreundliche Bedingungen. So gibt es Abschreibungsmöglichkeiten auf Forschung und Entwicklung: „Ein Dollar, der in Toronto an Forschungskosten anfällt, lässt sich nach Steuern auf 37 Cent drücken“, sagt Lau.

Auf der anderen Seite der Grenze, in Detroit, Michigan, bläst ein eisiger Nordwestwind, der die Temperatur stündlich um ein paar Grad fallen und die bunten Wimpel des lokalen Ford-Händlers zittern lässt. Dem Besitzer gefällt nicht, dass so viele, gerade in seinem Staat, Trump wählten. „Was der über den Freihandel verzapft, ist weltfremd“, sagt er. Ein Auto „made in Detroit“ gehe in Teilen sechsmal zwischen den USA und Kanada hin und her. Man könne die Uhr nicht zurückdrehen in die Fünfziger.

Gegenüber des Detroit River, ein paar Minuten durch den Tunnel oder über die Brücke, stehen sie bereit in Kanada, sollte Trump nicht nur die analoge Industrie hart anpacken, sondern auch ausländische Techtalente oder scheues Risikokapital vertreiben. „Investoren mögen keine politische Unsicherheit“, sagt Matt Streisfeld, Vizechef des US-Wagniskapitalfonds OAK HC/FT.

Anzeige