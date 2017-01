In seiner Jugend wäre es Chris Lau absurd erschienen, sich in seiner Heimat um Start-up-Belange zu kümmern. Lau, dessen gesamte Familie aus Asien nach Kanada eingewandert ist, hielt es nach der Universität wie viele hoch qualifizierte Kanadier und schnappte sich den ersten Job lieber im großen Nachbarland USA. Genauer: Es zog ihn ins Silicon Valley, um als Softwareingenieur zu arbeiten. „Damals war das der übliche Weg. In Kanada gab es kaum Hightechjobs“, sagt Lau. Nun sitzt er in Anzug und Krawatte in einem alten Fabrikloft im Osten Torontos und verteilt Kaffee. Einige der vielen Hundert neuen Start-ups der Stadt haben hier ihre Büros. Lau berät hier Interessenten aus aller Welt über Investmentmöglichkeiten in der Provinz Ontario.

Kanada, vor allem Toronto, entwickelt sich mit atemberaubendem Tempo zum neuen Hightechmekka. Die Stadt wächst und wächst, sie zieht IT-Studenten, Risikokapitalisten, Firmengründer und Techexperten aus aller Welt an. Geht es nach der neuen liberalen Regierung im nahen Ottawa, wird es bald Zehntausende neuer Laus geben: Die Kanadier, allen voran Premierminister Justin Trudeau, wollen den USA den Rang ablaufen als Einwanderungsland Nummer eins für Start-up-Gründer und Techtalente.