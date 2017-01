Kanada hat einen Trumpf vorzuweisen, von dem die meisten Möchtegernaufsteiger im globalen Wettlauf um die besten Techtalente nur träumen: Die von Torontos IT-Konzernen, Banken und Start-ups dringend benötigten hoch Qualifizierten kommen nicht nur aus dem Ausland. Vor allem die Uni Waterloo, etwa eine knappe Autostunde westlich von Toronto, spuckt sie aus. Ausgerechnet die Kleinstadt beherbergt eine der besten Unis der Welt für Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Laut Sam Altman, Präsident des berühmten Start-up-Brutkastens Y Combinator aus dem Silicon Valley, ist sie „sogar besser als die US-Vorzeige-Unis MIT und Stanford“. Für jemanden, der in Stanford ein- und ausgeht, grenzt das an Gotteslästerung. Montreal wiederum hat sich zu einem der führenden Hotspots weltweit für Wissenschaftler für künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Sogar Eric Schmidt, Googles Exchef und so etwas wie der inoffizielle Außenminister des Valleys, feuerte neulich auf Twitter das „supercluster of machine learning“ in Montreal an.