An der Bar gibt es Wasser mit Orangen und Gurken drin, frisch gerösteten Kaffee oder Craft-Bier. An der Fensterfront – mit Blick auf die Hochhäuser in Midtown Manhattan – sitzen Mittdreißiger in dunkelbraunen Ledersesseln und diskutieren über eine PowerPoint-Präsentation auf ihren Laptops. Und dazwischen läuft Jana Helin umher und wirbt für den neuen Wellnessraum, in dem meditiert werden kann. „Wir sind ein Arbeitsplatz ebenso wie eine Lounge oder ein Café. Vor allem aber sind wir eine Gemeinschaft“, sagt die blonde Frau mit der zerrissenen schwarzen Jeans und dem braunen Strickpulli. Wir, das ist WeWork. Ein Jungunternehmen aus New York, das Arbeitsplätze vermietet. Und zwar so erfolgreich, dass es zu einem der wertvollsten Start-ups der Welt geworden ist.

275 Büroflächen in 59 Städten und 21 Ländern bewirtschaftet es bereits, wöchentlich kommen neue Immobilien hinzu. Allein in New York gibt es 37 WeWork-Standorte, sieben weitere eröffnen in Kürze. Für den IT-Konzern IBM verwaltet WeWork ein ganzes Gebäude in Greenwich Village, genauso einen Bürokomplex von Onlinepionier Amazon in dessen Heimatstadt Seattle. In Deutschland ist das Start-up in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München vertreten. In Berlin etwa managt WeWork die neue Deutschlandzentrale des Bettenportals Airbnb.