Abnehmen

Der Vorsatz, weniger zu Essen, ist nur schwer durchzuhalten. Versuchen Sie es deshalb mit zwei Mahlzeiten in der Woche, die sie an festgelegten Tagen ausfallen lassen, beispielsweise am Montagabend und Donnerstagmittag, Außerdem sollten Sie am Abend auf Kohlehydrate jeglicher Art verzichten, wenn Sie Ihr Gewicht reduzieren wollen.

Quelle: Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik