Volle Auftragsbücher bei Firmen, viele offene Stellen und sinkende Arbeitslosenzahlen - auf dem deutschen Arbeitsmarkt läuft es seit gut zwei Jahren richtig rund. Das macht sich auch in der Stimmung der Deutschen bemerkbar. Regelmäßig befragt die internationale Personalberatung Michael Page Jobsucher, wie sie ihre Arbeitsmarktchancen einschätzen. Der aktuelle Job-Confidence-Index der Personalberater zeigt: Die Deutschen sind sehr zuversichtlich. 64 Prozent der befragten 1046 Bewerber gehen davon aus, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter verbessern wird. Zum Vergleich: Im europaweiten Durchschnitt rechnen nur 52 Prozent mit einem Aufwärtstrend.

23,9 Prozent sind sich über ihre Stärken und Interessen nicht im Klaren und wissen nicht, wo es in Zukunft hingehen soll. Das trifft besonders auf die unter-30-Jährigen zu, wie die Studie zeigt. Von ihnen sagen 37 Prozent, dass ihre Zukunftsplanung unklar sei. Bei den 40- bis 49-Jährigen sagen dies nur 24 Prozent.

30,4 Prozent wissen nicht, wie sie sich am besten präsentieren – sei es im Anschreiben oder im Vorstellungsgespräch.

35,7 Prozent haben sich schon lang nicht mehr mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt und wissen nicht, wie die Jobsuche heute abläuft. Besonders ältere Umfrageteilnehmer gaben an, dies als Herausforderung zu betrachten.

38,3 Prozent wissen nicht genau, was potenzielle Arbeitgeber heute in Bezug auf Format, Sprache und Inhalt von Bewerbungen erwarten.

"Weil immer mehr Stellen online frei zugänglich sind, wird die Suche für viele Menschen komplizierter statt einfacher", sagt CEO Sophia von Rundstedt. Entsprechend gaben 40,5 Prozent an, sich in den vielen Online-Stellenbörsen kaum zurechtzufinden. Überraschend ist, dass die Altersgruppe, die sich am besten auf Online-Stellenbörsen zurecht findet, nicht etwa die 18- bis 29-Jährigen sind, sondern jene Befragten, die rund zehn Jahre älter sind.

42,5 Prozent empfinden manche Stellenanzeigen als so unklar formuliert, dass sie nicht einschätzen können, was sich tatsächlich dahinter verbirgt.

43 Prozent sehen die größte Hürde darin, dass heute in der Jobsuche viel über Kontakte läuft, sie aber nicht die richtigen Leute kennen und „Netzwerken“ nicht zu ihren Stärken gehört.

Rundstedt ließ 1030 Menschen aus Deutschland befragen. Die Stichprobe entsprach nach Alter, Geschlecht und Region der repräsentativen Verteilung der deutschen Bevölkerung. Entsprechend variieren auch die genannten Hürden in Abhängigkeit vom Alter. Was den Jungen schwer fällt, ist für die älteren oft leichter - und umgekehrt. Entsprechend handelt es sich bei den Häufigkeiten um Durchschnittswerte über alle Altersgruppen hinweg.

Die Ergebnisse der Online-Erhebung wurden in der Studie " Talents & Trends " veröffentlicht.

Die Karriere- und Outplacementberatung Rundstedt lässt regelmäßig Männer und Frauen zu Jobthemen befragen. In diesem Jahr lautete die Frage: "Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind plötzlich in der Situation, einen (neuen) Job finden zu müssen – zum Beispiel, weil Ihnen gekündigt wurde, Sie sich auf eigenen Wunsch neu orientieren möchten oder den Start ins Berufsleben wagen. Nun heißt es, sich mit den Optionen auf dem Arbeitsmarkt sowie dem Bewerbungsprozess auseinanderzusetzen: Wo sehen Sie aktuell für sich die größten Hürden bei der Jobsuche?"

Fehlende Orientierung sorgt für Unsicherheit

