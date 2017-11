Sie haben einen Uni-Abschluss, erste Erfahrungen in der Berufswelt gesammelt und sind voller Tatendrang: Gut ausgebildete Young Professionals zwischen Ende 20 und Mitte 30 sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt – und sie arbeiten am liebsten in der Automobilbranche.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Universum, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt. Für die aktuelle Studie befragten die Experten 8.500 Young Professionals aus 35 Branchen und 95 Berufsgruppen.