Young Professionals, die in Nichtregierungsorganisationen, in der Tourismusbranche, in der Gastronomie oder im Bereich des Passagiertransports arbeiten., sind mit ihrem Arbeitgeber am unzufriedensten - und wollen gerne wechseln.

Am geringsten ist die Wechselbereitschaft in der Automobil- und der Pharmabranche. Mitarbeiter dieser beiden Branchen sind ihrem Unternehmen besonders treu. „Zum einen steht die Branche für gute Gehälter, Markterfolg und spannende Produkte – also das, was Young Professionals an Arbeitgebern schätzen. Zum anderen hat diese Branche die zufriedensten Mitarbeiter“, sagt die Deutschland-Chefin des Beratungsunternehmens Universum, Tina Smetana.



Die beliebtesten Arbeitgeber der High Potentials

Die Automobilbranche schnitt mit Abstand am besten ab. Gerade Absolventen aus den Bereichen der Wirtschaftswissenschaften und des Ingenieurwesens geben Audi, BMW und Porsche als Lieblingsarbeitgeber an. Ingenieure sehen Porsche mit rund 21 Prozent auf Platz eins, bei den Wirtschaftswissenschaftlern dominiert BMW mit 17 Prozent.