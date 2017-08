Bei mehr als 315.000 - mehrheitlich jungen - Besuchern, ist die Messe eben auch ein Ort, an dem Arbeitgeber einer jungen Zielgruppe begegnen können. So sie etwas vorzustellen haben, was die Gamer interessiert. Und das ist bei der Bundeswehr durchaus der Fall. IT- und Tech-Jobs gibt es bei der Truppe nämlich eine ganze Menge: vom IT-Administrator über den Bachelor of Engineering bis zum IT-Systemelektroniker ist für Technikfreunde ziemlich viel dabei. Anstatt einen Karriereberater auf die Gamescom zu schicken, stellt die Bundeswehr dort aber lieber eine App vor: mit einer dreiwöchigen Challenge, VR-Videos echter Bundeswehr-Übungsmissionen und einem Berufefinder. Damit sollen Interessierte herausfinden, was sie bei der Bundeswehr außer Soldat eigentlich alles werden können. Und das sind mehr als 1000 verschiedene Berufe für den Hauptschüler bis zum Uniabsolvent.