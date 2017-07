Auch bei den IT-Spezialisten steht die Work-Life-Balance an oberster Stelle. 57 Prozent sehen sie als Karriereziel. 53 Prozent legen Wert auf einen sicheren Job. 39 Prozent wollen unternehmerisch und innovativ tätig sein. 31 Prozent möchten Fachexperte werden, so viele wie in keiner anderen Fachrichtung.