Steve Girdler ist für das EMEA-Geschäft bei HireRight zuständig. Das US-Unternehmen überprüft Bewerber und Mitarbeiter von Unternehmen in den USA, Hongkong sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Sie können auch nach Jahrzehnten noch herausfinden, ob jemand zwei oder drei Semester einen bestimmten Kurs belegt hat oder ob er nun über einen Budget von 50.000 oder 150.000 Euro entschieden hat?

Wir überprüfen nicht, was Leute vor zehn Jahren getan haben, wir sind ja keine Privatdetektive, aber wir checken die Lebensläufe.

Rausfinden, ob jemand wirklich vor 20 Jahren an der und der Uni oder vor fünf Jahren in einer bestimmten Position war, klingt schon ein bisschen nach Privatdetektiv...

In den USA werden Bewerber schon seit 30 oder 40 Jahren durchleuchtet, das ist ganz normal. In den USA und Großbritannien kontrollieren wir auch das polizeiliche Führungszeugnis eines Bewerbers. In Deutschland ist das verboten. Da machen wir das höchsten bei Banken oder Vermögensverwaltern, weil hier von den Bewerbern erwartet wird, dass sie mit großen Summen Geld umgehen. Da dürfen die Unternehmen überprüfen, ob es Einträge im polizeilichen Führungszeugnis gibt, die dafür sprechen, dass der Bewerber nicht geeignet ist.

Gibt es Dinge, die Sie nicht über einen Bewerber in Erfahrung bringen wollen oder können?

Was wir nicht machen, ist Social Media Screening. Das ist einfach nicht nötig, weil vieles, was Leute bei Facebook posten, keine Relevanz für den Job hat. Hinzu kommt die Gefahr eines Doppelgängers. Und was wir auch nicht machen ist, die angegeben Referenzen der Bewerber anrufen. Denn das könnte ein Freund des Bewerbers sein, der sagt: „Ja klar hat der hier gearbeitet. Der war super.“