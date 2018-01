Diese Zahl sollte Personaler und Unternehmensführungen aufhorchen lassen – zumindest in boomenden Branchen mit Fachkräftemangel. Einer Umfrage unter Bewerbern einer Personalberatung zufolge sucht fast jeder zweite der Befragten (45 Prozent) eine neue Stelle, obwohl er oder sie bereits in einer Festanstellung arbeitet. Die Beratungsfirma Page Group, die die Umfrage europaweit durchgeführt hat, führt dies auf wachsende Zuversicht unter Arbeitnehmern wegen des Wirtschaftswachstums und Fachkräftemangel zurück.

Die Jobsuchenden hoffen demnach, neue Fähigkeiten entwickeln zu können (43 Prozent) und mehr zu verdienen (26 Prozent). Ein anderer Faktor sind fehlende Entwicklungsmöglichkeiten in der alten Stelle (31 Prozent). Der Optimismus scheint groß zu sein - auch wenn andere Umfragen ergaben, dass er häufig in Enttäuschung mündet : Die Hälfte der Bewerber ist sich sicher, in weniger als drei Monaten bei der Jobsuche erfolgreich zu sein, drei Viertel (74 Prozent) sind sich sicher, dass sich ihre Hoffnung erfüllt und sie ihre Kompetenzen verbessern werden. 57 Prozent glauben, dass sich ihre Karriere besser entwickeln wird, 56 Prozent erwarten ein höheres Gehalt und 54 Prozent mehr Verantwortung.

Dabei wünschen sich gerade junge Berufsanfänger die langfristige Bindung noch gar nicht. Sie wollen Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen sammeln. Für sie müssten neue Strukturen geschaffen werden wie zum Beispiel Projektarbeit in flexiblen Beschäftigungsmodellen. „Das bedeutet auch, dass starre Hierarchien und Prozesse in der Arbeitswelt nicht mehr funktionieren“, so Barić.