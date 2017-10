Dortmund

Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Fachkräften in Deutschland. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 17 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres, wie der Fachkräfteatlas des Stellenportals Stepstone zeigt. Die wenigsten Stellen pro Einwohner unter den größten Städten gibt es in Dortmund: Dort kommen pro Monat 342 Vakanzen auf 100.000 Einwohner.