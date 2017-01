Als jedoch ab den Neunzigerjahren mechanische Uhren wieder in waren, nahm niemand die Firma Junghans wahr. In den Köpfen war die Verknüpfung Junghans und Traditionsuhr verschwunden. Die Marke wurde von den Kunden mit billigen Importweckern in Verbindung gebracht. Mittlerweile sei das Geschichte, Junghans sei „eines der schönsten Beispiele für die erfolgreiche Rückkehr einer Marke aus der Insolvenz“, so Bürkle. Aber so ein Prozess dauert – und kann schief gehen. „Man merkt leider zu spät, dass der Markenwert kaputt ist. Das zu erkennen, ist ziemlich schwierig, weil man es nicht von irgendwelchen Zahlen ablesen kann.“

Das Problem sei, dass die notleidenden Unternehmen Kosten einsparen müssen. Dabei werde nicht unbedingt darauf geachtet, in welchen Bereichen ein Sparkurs sinnvoll ist. „Ein klassischer Fehler, den sehr, sehr viele Unternehmer in Restrukturierungsphasen machen, ist, an wichtigen Kontaktpunkten zum Kunden und am Markenversprechen zu sparen. Wenn im Markenkern Kundedienst steck, darf man nicht an Servicepersonal sparen, sonst setzt man eine Abwärtsspirale in Gang“, so Bürkle. Und weiter: „Wenn das Unternehmen dafür bekannt ist, sehr innovative Produkte zu entwickeln, darf man nicht an Forschung und Entwicklung sparen, auch wenn diese Abteilung die meisten Kosten verschlingt.“