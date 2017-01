So sei der Druck, der zum einen vom oberen Management und gleichzeitig von den eigenen Mitarbeitern kommt für viele Führungskräfte heute ein ernsthaftes Problem. „Hier müssen Sie souverän auftreten und deutlich sagen, dass Sie mehr Zeit brauchen, um ihren Job als Chef gut zu erledigen“, erklärt Sauer Al-Subaey. Gleichzeitig sei es wichtig, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, einen Chef zu haben, der weiß was er macht. Zu diesem Thema veröffentlichten die beiden Professoren Gareth Jones und Robert Goffee im Jahre 2000 einen Artikel (Goffee, Robert, and Gareth Jones. "Why should anyone be led by you?." Harvard business review 78.5 (2000): 62-70.), in dem sie vier Faktoren benennen, die eine gute Führungskraft ausmachen.