Die Psychologie hält auch noch einen Tipp für die Anwendung der Allzweckwaffe in Entscheidungsfragen parat: Überlegen Sie sich nicht gleichzeitig Pro- und Contra-Argumente. Denn wenn wir gerade dabei sind aufzuzählen, warum es eine extrem dumme Idee ist, den teureren Wagen zu kaufen, fällt es uns viel schwerer, Argumente für den Kauf eben jenes Autos zu finden. Am nächsten Morgen sieht die Welt nicht nur ganz anders aus, es wird Ihnen auch deutlich leichter fallen, Argumente für die höhere Investition zu finden.

Sagen Sie auch mal „Nein“. Haben Sie gerade keine Kapazitäten für eine neue Aufgabe oder ein Projekt, sagen Sie frühzeitig Bescheid. Selbstverständlich gibt es Situationen, in denen Sie mit „Ja“ antworten müssen. Aber vielleicht hat ein Kollege gerade mehr Zeit oder die Aufgabe ist doch nicht ganz so dringend.

Auch wenn Entscheidungen reiflich überlegt scheinen, bewahrt uns das nicht davor, auch mal daneben zu liegen. Bei vielen Menschen entsteht dann ein Zustand, den die Psychologie als kognitive Dissonanz bezeichnet. Vulgo: Wir bereuen die Entscheidung. Um diese innere Spannung zu ertragen, reden wir uns die Entscheidung im Nachhinein schön. Zwar geht nicht jeder so mit falschen Entscheidungen um, „das Phänomen der kognitiven Dissonanz gehört jedoch zu den am besten belegten psychologischen Phänomenen“, wie Nett erläutert.

Haben Sie also das blaue Auto gekauft und bereuen das, weil Sie doch lieber das rote gehabt hätten, bleiben zwei sinnvolle Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum einen könnten Sie das Auto umtauschen und sich nun über einen roten fahrbaren Untersatz freuen, zum anderen können Sie sich überlegen, warum es Sie überhaupt stört und dann versuchen, das Problem aus der Welt zu schaffen. Fahren Sie zum Beispiel jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit an einem viel schöneren roten Auto vorbei, dass Sie täglich an Ihren Fehlkauf erinnert, könnten Sie vielleicht auch Ihren Arbeitsweg ändern.

Grundsätzlich empfehlen Experten, nach vorn zu blicken und das Erlebte unter Erfahrungen zu verbuchen. Was erstmal recht naheliegend wirkt, hat auch eine sinnvolle psychologische Begründung: Das „Trial&Error“-Prinzip hilft dabei, herauszufinden, in welchen Situationen man am besten welche Entscheidungsstrategie verfolgt. Das verinnerlichen wir dann und können so in Zukunft auf bewährte Entscheidungsmuster zurückgreifen.