... ist die Entscheidung ziemlich ausgewogen. Einen Hauch liegt bei der Studie die Kopfentscheidung vorne. In keiner anderen Entscheidungsdomäne, die überprüft wurde, ist das Ergebnis so knapp. Das zeigt, bei der Wahl des Urlaubsziels sind Intuition und rationale Erwägungen in etwa gleich wichtig. Das heißt, das, was uns vom Bauch her zusagt, muss darüber hinaus auch logisch die beste Wahl sein. In keinem Bereich im Test scheint das so wichtig, wie bei der Wahl des Urlaubsortes.