Warum digitales Arbeiten für First Line Worker bisher in den Kinderschuhen steckt, kann Geißler nur mit den zähen Lernprozessen bei den Unternehmensführungen erklären. „Der Büroarbeitsplatz gilt vielen immer noch als der ‚wertvollere‘. Wenn in Firmen Entscheidungen getroffen werden, betreffen sie zunächst das Innere des Firmengebäudes, und später die Außendienstler“, meint der Dresdner, und nennt den ADAC als Beispiel: Schickes Hauptquartier in München, die Gelben Engel auf den Straßen hätten aber lange Zeit keine topaktuelle digitale Ausstattung und Vernetzung gehabt – obwohl es Sinn ergäbe.

Hierarchien stehen besserer Ausstattung für First Line Worker im Weg. „Überspitzt gesagt: Viele Chefs sehen nicht ein, dass ihre normalen Mitarbeiter ein iPhone kriegen sollen, weil sie meinen, das wäre ihnen vorbehalten. ‚Der soll doch froh sein, dass er einen Computer hat‘, bekam ich schon zu hören“, erzählt Peter Geißler aus seiner Seminarpraxis. Andere äußerten die Angst, ihre Mitarbeiter könnten auf Diensthandys privat im Internet surfen. „Können Sie denn verhindern, dass die das mit ihren privaten Smartphones tun“, frage er dann zurück und lacht. Solches Denken sei im Handwerk „besonders krass“ ausgeprägt. Zumindest Installateur Holger Köster kann das nicht bestätigen. "Warum soll ein Mitarbeiter denn nicht nach einem Termin seine Freundin anrufen oder mit ihr chatten?", fragt er. Die Lösung im Düsseldorfer Betrieb: Die Firma beteiligt sich an den monatlichen Handykosten, Gerät und Vertrag besorgen sich die Mitarbeiter selbst.