Mut ist eine weitere Qualität der Start-up-Welt. Statt lange Perfektion zu planen, bevor man durchstartet, legen neue Gründer sofort los. Schnell wird der erste Prototyp an der Reibefläche der Realität nach und nach zur Reife gebracht. Mutige Marktforschung bringt bereits einen Flyer unters Volk, bevor das Produkt überhaupt existiert. Aus der Reaktion darauf ergeben sich wertvolle Hinweise, die in die Entwicklung einfließen.

Die Basis disruptiver Durchbrüche liefert ein progressiver Fokus, der den Kunden zum heimlichen CEO macht. Dafür kann auf teure Marktforschung verzichtet werden, die lediglich Standardfragen in Massendaten wandelt und so den „perfekten“ Durchschnittskunden erzeugt. Mit Design Thinking und Touchpoint-Analysen ermitteln die Jungen, wie die ungefilterten Wünsche für ein tolles Produkt und ein starkes Kauferlebnis aussehen. Anhand der Antworten entwerfen sie viele „Personas“ – Modellkunden mit konkreten Lebensgeschichten und sogar eigenen Namen. Statt Durchschnitt mit Durchschnitt zu bedienen, bieten neuartige Ideen echten Nutzen für viele Kundentypen. Anschließend erlaubt das Business Model Canvas, das Geschäftsmodell in der digitalen Welt stark zu entwickeln.

Wie sich das Unternehmen in der Not neu erfand

Neue Finanzierungsformen und digitales Know-how stellen weitere Treiber zur Verfügung. Wo Banken zuerst einen Businessplan mit schwierig zu ermittelnden Zahlen verlangen, setzt die neue Welt auf Tools, die eine Geschäftsidee designen, ohne die Finanzierbarkeit aus dem Blick zu verlieren. So liefert das Business Model Canvas einen strukturierten Rahmen, um Geistesblitze in Lösungen zu verwandeln. Der in Deutschland von der KfW und vielen Sparkassen propagierte Smartbusinessplan erlaubt es, das Geschäftsmodell zunächst in einer Business Canvas zu entwickeln und kritisch zu prüfen. Schließlich wird es per Knopfdruck in den Businessplan überführt, wodurch das Ergebnis zugleich ausgereift und finanzierbar ist.

Gegen diese Gründerpower anzukommen, ist für ältere Unternehmen schwierig. Doch auch in der neuen Welt ist nicht alles so glänzend, wie es gefeiert wird. Manches Start-up, das heute gehypt wird, scheitert, weil ihm wichtige Qualitäten der alten Welt fehlen oder weil es sie ignoriert – so etwa im Vertrieb. Die Liebe zur Idee kollidiert damit, geschäftliche Prozesse sauber umzusetzen. Nicht alles Hochgejubelte ist geeignet, kritiklos per Copy & Paste adaptiert zu werden.

Kooperation statt Kopieren

Traditionsunternehmen in einem großen Change radikal umzubauen, ist oft illusorisch, während der Zukauf einer hippen Ideenschmiede auf organisationssoziologische Hürden trifft. Kaum hat der Accelerator, wie es neudeutsch heißt, das Start-up geschluckt, beginnt der träge Apparat, die Dynamik des schnelleren aufzuzehren. Wer sein Schnellboot von einem Dampfer schleppen lässt, kann nie schneller als der Dampfer sein. Am Ende leiden beide: Der Geschluckte, weil er seine Stärken und Ideale verliert und der, der es gekauft hat, weil außer Spesen nur kurze Zeit etwas gewesen ist.