Ferdinand Alexander Porsche

Der deutsche Unternehmer und Industriedesigner kam mit 14 Jahren auf die freie Waldorfschule in Stuttgart. Anschließend begann er sein Studium an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. 1963 gelang ihm mit dem Porsche 911 sein größter Coup. Damals war er Leiter der Designabteilung beim Stuttgarter Automobilkonzern. 1972 schied er aus dem Unternehmen aus und gründete mit dem Porsche Design Studio sein eigene Firma. Von 1990 bis 1993 war Ferdinand Alexander Porsche Aufsichtsratschef des Autobauers. 2012 verstarb er im Alter von 76 Jahren.