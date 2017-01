:

EntscheidungsMacher 2017

Unternehmerischer Mut ist der Treiber des wirtschaftlichen Wachstums. Wir wollen mehr über die Topmanager erfahren, die diese Herausforderung erfolgreich angenommen haben:



Wie ging es den Entscheidern in der Drucksituation? Wie viel Intuition liegt in einer Entscheidung? Haben sie auch schon mal einen Entschluss bereut? Wann kann man sich sicher sein, die richtige Entscheidung getroffen zu haben?



Erleben Sie herausragende Persönlichkeiten in einem einzigartigen Bar-Setting. Wir laden Sie zu unserer Auszeichnung EntscheidungsMacher 2017 am 21. Februar nach München ein. Bewerben Sie sich jetzt unter aktion@wiwo.de