Von Revoluzzern, Besessenen und Ochsen

Wie hat es ein Lehrling geschafft, Deutschlands erfolgreichste Drogerie-Kette aufzubauen? Und wie schaffte es ein Bauernsohn, der als Tbc-Kranker von allen Vergnügungen seiner Altersgenossen ausgeschlossen war, zum Chef der McKinsey zu werden? Martin Steinmeyer und Rudolf Schröck haben prominenten Männern aus Wirtschaft, Sport und Kultur die Rezepte für den Aufstieg entlockt und sie in ihrem Buch „Erfolge und ihr Geheimnis“ (Plassen Verlag. 19,99 Euro) veröffentlicht. In den Interviews berichtet Adidas-Chef Herbert Hainer, dass er wie ein Ochse trainierte, und der Verleger Dirk Ippen betont, wie wichtig es war, seine eigenen Schwächen durch qualifizierte Mitarbeiter zu kompensieren. Und in den meisten Gesprächen wird auch klar, dass manchmal vor allem eine große Portion Glück den Erfolg bringt. Bei seinem entscheidenden Tor im Pokalendspiel 1973 hätte der Ball "eigentlich drüberfliegen müssen", sagt Günter Netzer, "aber er war drin."