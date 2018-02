Wichtig sei in erster Linie die Fähigkeit zu strukturieren und Entscheidungen treffen zu können. Ein mathematisches Talent, wie viele annehmen würden, sei hingegen überhaupt nicht relevant: „Mathematik steckt sozusagen als Blackbox in den Systemen drin, aber ist zum Bedienen nicht notwendig. Wie beim Smartphone muss ich die KI nur benutzen und nicht programmieren können.“

Projekt KI: Langwieriger Prozess, großer Erfolg

Das zeigte sich auch bei Babor Cosmetics: Die Geschäftsführung um Horst Robertz entschied sich zunächst für ein Projekt „Künstliche Intelligenz“ im deutschen Vertriebsnetz. „Der Prozess war komplex und langwierig, was aber beileibe nicht an der mangelnden Kompetenz der Projektgruppen lag, sondern in der Natur der Materie: wir mussten ja erst einmal verstehen und – oftmals noch schwieriger – klar definieren, was unsere Wertschöpfung unterbricht und welche Parameter uns wichtig sind“, so Robertz. Zudem traten auch bei dem Aachener Kosmetikhersteller die üblichen Startschwierigkeiten auf: Zunächst mussten saubere Stammdaten generiert werden und die Informationen zu allen Komponenten in digitalisierter Form zur Verfügung stehen – ohne Ausnahmen.