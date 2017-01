Je höher Manager in der Hierarchie stehen, desto mehr müssen sie mitreden können, etwa bei Megatrends in der Wirtschaft. Wichtig ist also ein Anbieter mit einem breiten Wissensspektrum. Oder der Zugriff auf unterschiedliche Lernplattformen. Nach dem Motto: Meine Persönlichkeit entwickle ich mit Gratis-Angeboten weiter, Faktenwissen nehme ich von prominenten Vorbildern in bezahlten Quick Talk Videos auf.

„Es kommt nach wie vor auf Faktenwissen an. Es bildet den Sockel, auf den Mitarbeiter aufbauen können“, beobachtet IMC-Chef Wachter. Sind die Wissenslücken gefüllt, geht es anschließend um die Methodik, das eigene Wissen in die richtigen Bahnen zu lenken.