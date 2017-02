Immer mehr Maschinen sind vernetzt. In Zukunft müssen auch die Unternehmen offener sein und sich mit Konkurrenten, Freelancern und Start-ups zusammen tun. Nur: Ohne die richtige Sicherheitsstrategie geht das in die Hose.

Anders wird die Wirtschaft in Zukunft nicht mehr funktionieren, wie der aktuelle Bericht von The Future Laboratory zeigt, den das Technologieunternehmen Samsung in Auftrag gegeben hat. Unternehmen, die ihr Wissen für sich behalten und sich hinter dicken Mauern verschanzen, haben in einer "Open Economy" keinen Platz mehr.

"In nur drei Jahren werden Organisationen in einer Welt mit deutlich weniger technologischen und menschlichen Grenzen agieren", heißt es in dem Bericht, den Samsung am Mittwochabend in London vorgestellt hat. Menschen, Daten und Ideen werden in Zukunft sehr viel freier in bestehende Geschäftsmodelle integriert werden; gleichzeitig werde es für Unternehmen noch deutlich wichtiger sein, agile Technologien zu nutzen, um die Erwartungen der Mitarbeiter von morgen zu erfüllen.

Europa ist gut auf die Open Economy vorbereitet Die gute Nachricht: Ausnahmsweise hält Europa mal nicht die digitale rote Laterne. Aus dem Bericht von The Future Laboratory geht hervor, dass europäische Unternehmen im weltweiten Vergleich führend darin sind, die richtigen Infrastrukturen zu schaffen und kompetente Mitarbeiter einzustellen, um die nächste Phase der digitalen Revolution aktiv mit zu gestalten. Glaubt man dem Innovationsindex der UN-Organisation "World Intellectual Property Organization" sind besonders die Schweiz (Platz eins), Schweden (Platz zwei) und Großbritannien (Platz drei) perfekt auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet. Deutschland belegt in punkto Innovationsfreude immer noch Platz zehn.

3,4 Billionen Euro 3,4 Billionen Euro bringt das Internet der Dinge in der Produktion. Quelle: McKinsey

1,6 Billionen In den Städten könnte das Internet der Dinge um 1,6 Billionen Euro an Marktvolumen zunehmen.

1,5 Billionen Das prognostizierte Wachstum im Gesundheitswesen liegt bei 1,5 Billionen Euro.

Die schlechte Nachricht: Je offener und vernetzter die Unternehmen sind, desto höher werden die Sicherheitsrisiken. "Freie Mitarbeiter effektiv, aber sicher in Geschäftsprozesse einzubinden, wird für Unternehmen die größte Herausforderung darstellen", kommentiert Nick Dawson von Samsung die Erkenntnisse des Berichts. "Erfolg wird in der ‚Open Economy‘ vor allem von Sicherheitsplattformen abhängen, die es Unternehmen ermöglichen, gleichzeitig offen und sicher zu agieren." Natürlich ist Dawsons Aussage nicht ganz uneigennützig, schließlich vertreibt auch Samsung über Töchter entsprechende Sicherheitslösungen. Trotzdem ist der Weltwirtschaft allein im Jahr 2016 ein Schaden in Höhe von 394 Milliarden Euro durch Cyberangriffe entstanden. Das wird vermutlich in Zukunft nicht weniger werden. Denn in der Open Economy wird es in Zukunft immer mehr Freelancer geben, die an Festanstellungen gar nicht interessiert sind, sondern projektbezogen arbeiten. Für Unternehmen ist das eine nützliche Entwicklung, aber auch ein Risiko: nicht nur, dass die freien Mitarbeiter Interna ausplaudern könnten, auch über die Nutzung ihrer eigenen Laptops, Smartphones und Tablets („Bring your own Device“) könnten Unternehmensdaten von Außen abgegriffen werden. Genauso sind Roboter und Künstliche Intelligenz ein Einfallstor für Hacker - genauso wie das clevere und vernetzte Zuhause es bereits ist.

