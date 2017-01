Sie sind als Unternehmensberaterin bei McKinsey nach Saudi Arabien gegangen. Hatten Sie diesen Schritt geplant? Es wäre falsch zu sagen, dass das alles so geplant war. Riad war definitiv nicht geplant. Mir haben sich Möglichkeiten geboten, die ich ergriffen habe und es ist ein Privileg, dass ich das so machen konnte.

KPISOFT ist ein Softwarehersteller, der sich auf cloudbasierte Apps spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur bietet eine Plattform für Performance-Management an, bei dem nicht nur individuelle Ziele der Mitarbeiter und deren Entwicklung sichtbar gemacht werden, sondern auch in Zusammenhang mit den Unternehmenszielen gebracht werden.

Wie viel Mut braucht es, so eine Entscheidung zu treffen?

Ich habe keine Angst vor dem Scheitern. Selbst wenn etwas schief geht, kann man daraus für sich etwas lernen. Im Englischen heißt es, sometimes you win and sometimes you learn.

Muss ein guter CEO Ihrer Meinung nach mutig sein?

Als CEO muss man sich etwas trauen, auch einmal kopfüber in eine Situation stürzen. Frauen sagt man nach, da eher zurückhaltender zu sein und weniger fordernd. Zu sagen „ich will das“ ist keine sonderlich feminine Eigenschaft. Männer sind da vielleicht aggressiver, während Frauen sich stärker hinterfragen, ob sie das wirklich schaffen können.

Hatten Sie Zweifel, ob Sie CEO können?

Ich frage mich auch „Kann ich das schaffen?“ Aber die nächste Frage ist immer direkt, „Und wie?“ Und die Antwort ist eigentlich immer, „Ja - wenn ich in diesem und jenen Punkt Hilfe habe!“. Deshalb ist das Bilden von Netzwerken und sozialer Konnektivität so wichtig und wird in unserer vernetzten Gesellschaft immer wichtiger.