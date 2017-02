Das Geschäft ist hart und erbarmungslos. Und es spült oft die nach oben, die genauso sind. „Psychopathen regieren in Deutschlands Chefetagen“, ist eine These, die gerne gedruckt wird. Abhilfe würde ein Trauma-Check für Chefs bringen – den fordert etwa Franz Ruppert. Der Professor für Psychologie arbeitet mit traumatisierten Menschen, etliche davon - nicht nur in seiner Praxis - hat es im Beruf erwischt. Auslöser sind Mobbing, Arbeitsplatzverlust oder gar Gewalterfahrungen. Auffällig ist: Die Täter sind oft ebenfalls traumatisiert.

Gestützt wird die These durch Kriminalpsychologe Jens Hoffmann. Der gibt an, dass Narzissmus oder psychopathische Störung im Management verbreitet sind. Ihm zufolge sind Menschen mit narzisstischer oder psychopathischer Persönlichkeit etwa drei- bis viermal häufiger in Machtpositionen zu finden, als im Bevölkerungsdurchschnitt. Man geht davon aus, dass etwa vier Prozent der Leute Narzissten sind und etwa ein bis zwei Prozent Psychopathen. Deren Anteil in Führungspositionen betrage etwa sechs Prozent, verdeutlicht Hoffmann neuste Untersuchungen.

Doch wie finden Aufsichtsräte oder Headhunter heraus, wen sie da auf den Chefsessel hieven?