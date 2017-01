Quartalskapitalismus lohnt sich nicht

„Die Orientierung am Shareholder Value ist kein amerikanisches Phänomen, das gibt es auch in Deutschland seit geraumer Zeit“, sagt Thomas Tomkos, verantwortlicher Managing Director für das Deutschlandgeschäft bei der Personalberatung Russell Reynolds. Diese hat Ziele, Strategien und Performance von 900 CEOs analysiert und in der Studie "Creating Sustained Value: Finding and Supporting Long-Term CEOs" zusammengefasst. Das Ergebnis: Dieser Quartalskapitalismus zahlt sich nicht aus. CEOs, die unabhängig von kurzfristigen Zahlen an ihrer langfristigen Idee festhalten, haben eine um 60 Prozent höhere Performance als der Durchschnitt.