Als die Bundesbürger zuletzt in einer großen Studie befragt wurden, wer denn ihre Idole seien, antworteten sie: Mutter Teresa, Nelson Mandela, Helmut Schmidt. Auf eine Friedensnobelpreisträgerin und einen Freiheitskämpfer folgte einer der beliebtesten Politiker der deutschen Geschichte. Ganz schön große Namen, an denen sich die Deutschen da orientieren.

Die Wahl zeigt aber auch, wonach sich der Mensch sehnt und welche Werte ihm erstrebenswert erscheinen. Der Wunsch nach Nächstenliebe und Freiheit, aber auch nach einem Staatsmann, dem die Bürger vertrauen, ist groß – symptomatisch für eine Zeit, in der Populisten die weltweiten Debatten bestimmen und „postfaktisch“ in Deutschland zum Wort des Jahres gekürt wurde.

Unruhige Zeiten sorgen für den Wunsch nach Orientierung

Dazu kommen die Umbrüche außerhalb der Landesgrenzen: Im Sommer entschied Großbritannien, nicht mehr zur EU gehören zu wollen, am 8. November wählten die Amerikaner Donald Trump zum Präsidenten, zuletzt entzogen die Italiener ihrer Regierung das Vertrauen. Die Weltordnung, so wie wir sie kannten, scheint sich aufzulösen.

Je unruhiger die See, desto größer das Bedürfnis nach einem Kompass. Nach einer moralischen Instanz, an der wir uns orientieren können; von der wir uns inspirieren lassen und die uns das Gefühl vermittelt, dass die Sonne unter den dunklen Wolken eines Tages schon wieder hervorkommen wird. Deshalb sind Idole derzeit wieder sehr gefragt, beruflich wie privat. „Die Zeichen für Vorbilder stehen gut“, sagt zum Beispiel Historiker Werner Plumpe von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.