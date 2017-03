Pillen zur Leistungssteigerung

„Unternehmer und Manager neigen wie andere Leistungseliten dazu, ihre persönlichen Grenzen mit Pillen erweitern zu wollen“, sagt Professor Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Max-Grundig-Klinik in Bühl. Seit Jahrzehnten werden dort Führungskräfte der Wirtschaft behandelt. Diehm hat den Eindruck, dass angesichts des zunehmenden Drucks in den Unternehmen die Bereitschaft wächst, an den Giftschrank zu gehen, um die Leistungs- und Schaffenskraft erhöhen. Im Folgenden beschreiben Ärzte der Max-Grundig-Klinik die gängigen Dopingmittel von Managern – und deren Gefahren.